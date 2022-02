Evento beneficente irá arrecadas alimentos para doação em São Bernardo

Da Redação



17/02/2022 | 17:13



O Madalena Station abre as portas nesta sexta-feira (18) a partir das 18h para receber o Circuito Cultural Bossa do Bem realizado pelo cantor Gabriel Areválo que conta com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura de São Bernardo.



Durante a noite e ao som do melhor da música popular brasileira, o #BossaDoBem estará arrecadando um quilo de alimento não perecível por cliente, que posteriormente serão doados para o Fundo Social de Solidariedade.



Inaugurado em 2021 na Avenida Francisco Prestes Maia, o Madalena Station é um container moderno com mesas ao ar livre e oferece aos clientes o melhor da cerveja premium, diversos tipos de chope, 10 torneiras belgas com enchedoras de growler em um ambiente pet friendly e com música ao vivo. É o melhor de uma cervejaria em um local despojado e cheio de charme para happy hours depois do expediente e reuniões em família no final do dia.



“A melhor rede social é uma mesa do Station, rodeado de amigos e família”, garante Renan Leonessa, diretor de Marketing da Cerveja Madalena.



No mercado há dez anos, a cervejaria que nasceu no Grande ABC já está entre as cinco maiores do segmento artesanal no Brasil. Comercializada em mais de 1000 pontos de venda ativos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Amazonas, Paraíba e Maranhão, a marca se tornou referência entre o público apreciador da bebida.