Produção de petróleo e gás da Petrobras sobe 6% em janeiro ante dezembro, diz ANP

17/02/2022 | 17:09



A produção da Petrobras em janeiro teve alta de 6% contra dezembro, atingindo 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A produção de petróleo avançou 6,8%, para 2,2 milhões de barris por dia (bpd) e a de gás natural subiu 5,2%, para 101,9 milhões de metros cúbicos.

No total, o Brasil registrou em janeiro deste ano produção de petróleo e gás natural de 3,9 milhões de boed, 6% acima de dezembro do ano passado, com alta de 6,8% na produção de petróleo, que ultrapassou os 3 milhões de bpb (3,031 milhões de bpd), e 136,9 milhões de metros cúbicos de gás natural, alta de 3,5% contra o mês anterior.

O pré-sal correspondeu a 74,81% do total, ou 2,9 milhões de boed. Em relação ao mês anterior, o volume da região foi 7,49% maior do que em dezembro e 10,75% superior há um ano.