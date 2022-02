Governo quer economia 'aberta, sustentável e inclusiva', diz Guedes ao G20

17/02/2022 | 16:55



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aos colegas do G20 que o governo tem o objetivo de transformar o Brasil em uma economia de consumo massivo "aberta, sustentável e inclusiva". Ele enviou uma mensagem em vídeo para ser exibida na reunião de ministros de Finanças do grupo dos 20 países mais ricos, que ocorre em Jacarta, na Indonésia. O vídeo foi divulgado nesta quinta-feira, 17, pela assessoria do Ministério da Economia.

Guedes tentou passar uma mensagem positiva da economia brasileira, mas reconheceu que a "democracia brasileira é barulhenta".

Entre outros dados, ele reforçou que a taxa de desemprego no Pais é mais baixa do que no início da pandemia e está caindo "consistentemente".

"Mantivemos nosso foco em na sustentabilidade fiscal e reformas estruturais. O Brasil continuará surpreendendo positivamente. Previsões pessimistas têm se provado equivocadas", completou o ministro da Economia.

Na frente do meio ambiente, Guedes reiterou compromisso com brasileiro com os entendimentos do Acordo de Paris e da COP-26. "Nosso objetivo é transformar Brasil em economia de consumo massivo aberta, sustentável e inclusiva", completou.