O que fazer e onde ficar em Águas de São Pedro

A estância hidromineral de Águas de São Pedro é uma boa opção de destino para quem quer explorar o interior de São Paulo. Conhecida por suas águas com propriedades terapêuticas, a cidade tem atrações que agradam a todos os tipos de viajantes. Conheça três opções imperdíveis!

Passeios em Águas de São Pedro

Fontanário Municipal Águas de São Pedro

O Fontanário possui três fontes para tratamentos de diversas doenças. A Fonte da Juventude, por exemplo, tem alto teor de enxofre e é indicada para tratamento de reumatismo, inflamações, alergias, diabetes, asma, e intoxicação. Já a Fonte Almeida Salles é ideal para quem tem problemas no estômago. A Fonte Gioconda, por sua vez, tem propriedades que auxiliam no tratamento de problemas de fígado, vesícula biliar e intestinos.

Thermas Water Park

O parque aquático da cidade abriga 11 piscinas, incluindo opções com água quente e de ondas, além de cascatas, toboágua, rampa de bóias e quiosques com churrasqueiras. Há também a Mini Fazenda Vô Bráulio, exposições e parque aquático infantil.

Represa das Palmeiras

Com paisagem natural, a represa é um passeio ideal para aqueles que buscam um refúgio. O local possui áreas para a prática de atividades físicas ao ar livre e também para quem deseja apenas descansar e aproveitar um belo pôr do sol ao fim da tarde.

Onde ficar?

Uma das opções de hospedagem é o Hotel Portal das Águas, que oferece um ambiente típico do interior, com opções de lazer para toda a família. Os apartamentos têm ar-condicionado, ducha com aquecimento central, TV e minibar. Na área externa, os visitantes encontram fitness center, salão de jogos, piscina adulto e infantil, spa completo com piscina climatizada coberta, hidromassagem e cascata. Quem viaja com crianças também tem brinquedoteca e copa do bebê à disposição.

