Nova temporada de Stranger Things: primeira parte estreia em 27 de maio

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/02/2022 | 16:55



Em uma carta aberta aos fãs, os irmãos Duffer anunciaram que a nova temporada de Stranger Things será dividida em dois volumes: a primeira parte será lançada em 27 de maio, enquanto a segundo chegará à Netflix em 1º de julho. Os criadores da série também informaram que será a maior de todas, mas não disseram quantos episódios terá.

Apesar das boas notícias, a carta traz uma informação que não será tão comemorada pelos fãs: após o lançamento desta temporada, Stranger Things só terá mais uma, a quinta e última.

É válido destacar que a nova temporada de Stranger Things se passa seis meses após batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins. O grupo de amigos se separa pela primeira vez – e as turbulências do colégio dificultam ainda mais as coisas. Nesse momento de vulnerabilidade, surge uma nova ameaça sobrenatural, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido.

Abaixo, confira a carta completa dos irmãos Duffer: