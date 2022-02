Kwid está de cara nova e ainda mais econômico

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



17/02/2022 | 16:18



O ano de 2022 está apenas começando e ainda reserva muitas emoções aos brasileiros. Nos dez meses que ainda virão haverá, por exemplo, Copa do Mundo e eleições. A Renault, entretanto, se antecipou a tudo isso e já lançou a versão 2023 do Kwid. O compacto, que por características técnicas se encaixa na classificação de SUV, ganhou cara nova e ficou ainda mais econômico.

O Kwid 2023 tem nova grade dianteira esculpida com inserções cromadas ou cinza, dependendo da versão, para-choque mais imponente, luzes de circulação diurna (DRL) em LED em todas as versões, faróis de parábola dupla na parte inferior, grade frontal esculpida com inserções cromadas ou cinza, dependendo da versão, e parte inferior do para-choque na cor preta. Além de lanternas em LED na traseira.

Tudo isso chama atenção. Porém, em época de combustível cada vez mais caro, a característica que vai encantar boa parte dos motoristas é saber que o Kwid bebe ainda menos que na versão anterior. Ele ficou 5% mais econômico no ciclo urbano com etanol no tanque, registrando 10,8 km/l, e 3% mais econômico com gasolina, fazendo 15,3 km/l, segundo dados do Inmetro.

Uma das tecnologias aplicadas para a redução do consumo de combustível é a adoção do sistema Start&Stop, que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas prolongadas. Este sistema, muito comum em carros topo de gama, garante uma economia de até 5% de combustível no trânsito urbano.

Outras tecnologias aliadas ao consumo de combustível foram a adoção do sistema ESM (Energy Smart Management) de regeneração de energia, do sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), além de pneus verdes, que têm 20% a menos de resistência de rolagem, reduzindo o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de CO2.

No interior, o painel de instrumentos agora tem mostradores em LED. Todo o painel central tem novo acabamento, com detalhes cromados e na cor preta brilhante ou cinza Cassiopée, dependendo da versão, nos aeradores das saídas de ar, na moldura do novo sistema multimídia Media Evolution, nas portas e na manopla do câmbio. A versão Outsider ganha ainda acabamento exclusivo na cor verde Citron nas costuras dos bancos e da coifa do câmbio.

O motor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, agora rende 71 cv de potência com etanol no tanque e 68 cv com gasolina. O torque também teve melhoria: 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina, garantindo boas acelerações e retomadas.

O Kwid oferece três versões de acabamento: Zen (R$ 59.980), Intense (R$ 64.190) e Outsider (R$ 67.690). A equipe do Diário rodou uma semana com a versão intermediária (Intense) e comprovou a economia do modelo, além de outras funcionalidades bem interessantes, como a central multimidia com emparelhamento com Aple Carplay e Google Drive, e o painel em LED.

NOVIDADE

Na apresentação do Kwid 2023 a Renault antecipou que o próximo lançamento movido a eletricidade no Brasil será o Kwid E-TECH, que chega ainda neste ano.O carro terá um motor elétrico específico desenvolvido para as condições brasileiras.

Desde 2013 a Renault comercializa veículos elétricos para empresas e projetos de mobilidade com os modelos: Zoe, Twizy e Kangoo. Além disso, o Zoe é comercializado ao cliente final desde 2018. Ao todo já são mais de 500 veículos elétricos Renault em circulação no País.