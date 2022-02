Após ser flagrado sem camisa por paparazzi, Marcos Mion volta a treinar pesado

17/02/2022 | 16:10



Marcos Mion foi flagrado sem camisa andando na praia, na última segunda-feira, dia 14. O clique tirado por um paparazzi e não agradou em nada o apresentador do Caldeirão. Depois de ver as fotos, o artista anunciou em seu Instagram que vai voltar a treinar pesado para definir o tanquinho.

Em vídeo compartilhado por Marcos em seus Stories, ele aparece malhando ao lado de seu personal trainer, Marcelo Donice, já levantando 120 quilos de peso.

As fotos do paparazzi na praia do Rio de Janeiro aceleraram o processo de volta pra ON. Quem me conhece sabe o quanto eu ODEIO não estar rasgado, apesar de ser um processo normal no bodybuilding, declarou.

Mion também brincou que pretende reencontrar o fotógrafo, agora em melhor forma, e explicou que está treinando com responsabilidade.

Não posso mais correr risco e treinar sem responsabilidade, mas podem acreditar que já já eu quero o paparazzi me encontrando na praia, contou avisando que segue um cronograma para evitar lesões.

Seu treinador também falou sobre o assunto nos vídeos, com muito bom humor.

Sabe quando mexem com quem tá quieto? Estamos trabalhando nos bastidores e agora acordaram a fera. Vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos 45 dias, anunciou.