CVM alerta para sites que tentam captar recursos de investidor de forma irregular

17/02/2022 | 15:20



A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alertou nesta quinta-feira, 17, sobre as atuações irregulares de quatro diferentes páginas na internet que buscam captar recursos de investidores no Brasil para aplicações em valores mobiliários.

De acordo com a autarquia, os sites identificados com as irregularidades são: fervoption.com, xbinaryoptions.com, hmarkets.com e marceloferreirafx.com.

Essas páginas na internet seriam mantidas por diferentes pessoas e empresas.

A autarquia alertou que há indícios de que a empresa Hantec Capital Group Holdings Limited seria responsável pelo site hmarkets.com.

Por meio de parcerias com pessoas atuantes no Brasil, ela buscava captar recursos de investidores residentes no País para aplicações em valores mobiliários.