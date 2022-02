Volkswagen retoma produção em dois turnos a partir de março

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



17/02/2022 | 15:17



Cerca de mil trabalhadores na Volkswagen, em São Bernardo, que estavam em lay-off (suspensão temporária de contrato de trabalho de até cinco meses), desde novembro do ano passado devido à falta de componentes eletrônicos, retornarão antecipadamente aos postos de trabalho. A planta da Anchieta volta a funcionar com dois turnos a partir do próximo dia 2 de março.

“Estamos a todo momento dialogando com a empresa e acompanhando o cenário. Para atravessar o período crítico de falta de semicondutores e outras peças em geral buscamos negociações e acordos que priorizassem a garantia do emprego, investimentos e instrumentos como o lay-off, que nos ajudam a passar por situações como esta de incertezas, instabilidade econômica e política, e uma pandemia sem afetar os trabalhadores”, afirmou o diretor administrativo do sindicato e representante dos trabalhadores na Volks, Wellington Messias Damasceno.

Para Damasceno, o retorno do segundo turno é uma boa notícia que traz alento para os trabalhadores, porém o diretor do Sindicato lembra que o setor automotivo ainda vive um momento instável. “Sempre que a produção aumenta é uma expectativa maior de tranquilidade e avanços, mas precisamos estar atentos ao que está acontecendo no país e valorizar nossos instrumentos produzidos a partir de negociações e esforços do sindicato e dos trabalhadores”.

O dirigente destacou ainda que a volta do segundo turno não é importante somente para os trabalhadores na Volks, mas para toda a cadeia de fornecimento. “Essas empresas agora têm uma expectativa de dobrar a produção e isso também é garantia de emprego e até mesmo em alguns casos de contratações”.

Atualmente a Volks possui cerca de 8 mil trabalhadores diretos.