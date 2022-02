Laís fala sobre sexo entre Natália e Eliezer no BBB22: -O quarto ficou fedendo demais

17/02/2022 | 15:10



A noite quente e agitada de Natália e Eliezer está dando o que falar entre os participantes do BBB22!

Na manhã desta quinta-feira, dia 17, Laís conversou com Eslovênia e Lucas sobre o assunto e surpreendeu ao contar que após a relação, o quarto ficou com um cheiro muito ruim.

- O quarto ficou fedendo demais, disparou ela.

Ao escutar a informação, Eslovênia riu e aproveitou para contar que perdeu 100 estalecas após ficar se agarrando e conversando com Lucas sem o microfone.

Vale lembrar que Natália pediu ajuda para Vyni na hora de pegar os preservativos na despensa. Com vergonha da situação, a sister fez o pedido ousado e escutou:

- Não acredito que eu estou procurando camisinha para Eliezer.

O momento entre Eliezer e Natália ainda rendeu uma conversa super descontraída. Entre um beijo e outro, o brother brincou ao dizer que tinha garantido menos um voto no confinamento:

- Quero saber o que vão publicar amanhã nos sites, disse ele.

- Muito engraçado. Eli votou em Natália e depois beijou ela. Botou no paredão e depois beijou no quarto, respondeu ela aos risos e se divertindo com o assunto.

- Graças a Deus! Pelo menos garanti menos um voto, rebateu o brother.