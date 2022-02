Música de Maria toca no BBB22 e brothers se emocionam: Estou todo arrepiado

17/02/2022 | 15:10



Durante a festa do líder realizada na última quarta-feira, dia 16, a produção do BBB22 deixou alguns dos brothers emocionados com as escolhas de músicas. Um dia após a expulsão por agredir a sister Natália, Maria voltou a marcar presença no programa quando o DJ colocou para tocar a música Sobre Nós, hit da cantora com o Poesia Acústica.

Na pista de dança, os participantes do reality vibraram ao ouvir a voz da ex-colega de confinamento e cantaram junto tomados de emoção.

- Estou todo arrepiado, afirmou Douglas Silva quando a canção começou.