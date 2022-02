Dos consoles para as bilheterias: games que se tornaram filmes

Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/02/2022 | 13:55



As adaptações de jogos para as telonas são sempre uma surpresa. Existem produções que acertam em cheio. Mas também têm aquelas que mudam enredo, contam com efeitos visuais pobres e acabam desagradando os fãs. De decepções como Super Mario Bros. até sucessos de bilheterias como Resident Evil – O Hóspede Maldito, confira uma seleção de games que se tornaram filmes.

Super Mario Bros. (1993) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios Super Mario Bros. (1993) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × Double Dragon (1994) | Crédito: Divulgação/Gramercy Pictures Double Dragon (1994) | Crédito: Divulgação/Gramercy Pictures × Street Fighter – A Última Batalha (1994) | Crédito: Divulgação/Universal Studios Street Fighter – A Última Batalha (1994) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × Mortal Kombat (1995) | Crédito: Divulgação/New Line Cinema Mortal Kombat (1995) | Crédito: Divulgação/New Line Cinema × Lara Croft: Tomb Raider (2001) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures Lara Croft: Tomb Raider (2001) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × Final Fantasy – The Spirits Within (2001) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures Final Fantasy – The Spirits Within (2001) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × Resident Evil – O Hóspede Maldito (2002) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures Resident Evil – O Hóspede Maldito (2002) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × Doom – A Porta do Inferno (2005) | Crédito: Divulgação/Universal Studios Doom – A Porta do Inferno (2005) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × Terror em Silent Hill (2006) | Crédito: Divulgação/Alliance Atlantis Terror em Silent Hill (2006) | Crédito: Divulgação/Alliance Atlantis × Hitman – Assassino 47 (2007) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios Hitman – Assassino 47 (2007) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × Salve-se Quem Puder! (2007) | Crédito: Divulgação/Kinostar Filmverleih GmbH Salve-se Quem Puder! (2007) | Crédito: Divulgação/Kinostar Filmverleih GmbH × Max Payne (2008) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios Max Payne (2008) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × Far Cry – Fuga do Inferno (2008) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios Far Cry – Fuga do Inferno (2008) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × Príncipe da Pérsia e as Areias do Tempo (2010) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios Príncipe da Pérsia e as Areias do Tempo (2010) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × Tekken – O Rei do Punho de Ferro (2010) | Crédito: Divulgação/Anchor Bay Tekken – O Rei do Punho de Ferro (2010) | Crédito: Divulgação/Anchor Bay × Need for Speed – O Filme (2014) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios Need for Speed – O Filme (2014) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × Angry Birds – O Filme (2016) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures Angry Birds – O Filme (2016) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures × Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos (2016) | Crédito: Divulgação/Universal Studios Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos (2016) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × Assassin's Creed (2016) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios Assassin's Creed (2016) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × Tomb Raider – A Origem (2018) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Pictures Tomb Raider – A Origem (2018) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Pictures × Rampage – Destruição Total (2018) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Pictures Rampage – Destruição Total (2018) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. Pictures × Sonic – O Filme (2020) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures Sonic – O Filme (2020) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × Uncharted – Fora do Mapa (2022) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures Uncharted – Fora do Mapa (2022) | Crédito: Divulgação/Sony Pictures ×