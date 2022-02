Sem Marília Mendonça, Maiara e Maraisa cancelam turnê Patroas

17/02/2022 | 13:11



Desde a morte de Marília Mendonça em um acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021 uma dúvida paira pelo ar: como ficaria o projeto Patroas, que a Rainha da Sofrência estava para lançar ao lado das amigas e companheiras de sertanejo, Maiara e Maraisa. Agora, no entanto, o colunista Leo Dias revela que há uma resposta.

Segundo o jornalista, a produtora Live Nation e a Workshow decidiram cancelar o Festival das Patroas. Abaladas, Maiara e Maraisa teriam que tocar o projeto sozinhas, o que evidentemente remeteria à ausência da Rainha da Sofrência. Por isso, nos bastidores chegou-se ao consenso de que, sem Marília, não há Patroas.

Com a decisão, os shows previstos para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília não vão mais ocorrer. Diante disso, ainda segundo a coluna, todas as pessoas que compraram ingressos serão reembolsadas pelos promotores da turnê.

Leia a íntegra do comunicado sobre o cancelamento

A Live Nation Brasil e a Workshow vêm a público informar que o Festival das Patroas está cancelado. Todas as pessoas que haviam adquirido seus ingressos para os shows que ocorreriam em Belo Horizonte, em 19 de março de 2022; no Rio de Janeiro, em 02 de abril de 2022; em São Paulo, dia 09 de abril de 2022; e em Brasília, em 28 de maio de 2022, serão reembolsadas do valor dos ingressos.

O reembolso do valor dos ingressos comercializados pela Eventim Brasil será feito conforme procedimento abaixo:

1. Compras realizadas por meio do site www.eventim.com.br A) O LIVE NATION BRASIL é responsável por reembolsar o valor dos ingressos, sendo o sistema da Eventim o meio que direciona a solicitação de estorno ao banco emissor do cartão de crédito utilizado como meio de pagamento. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento da fatura do seu cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das instituições bancárias. . 2. Compras realizadas em canal presencial (Bilheteria ou Ponto de Venda): A) Acesse o link https://www.eventim.com.br/funcionamentopdvs e verifique o procedimento de cancelamento para o local onde seu ingresso foi adquirido. B) O reembolso do valor dos ingressos será efetuado respeitando o mesmo método de pagamento utilizado na compra.