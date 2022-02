Após revelar que está com câncer, João Neto tranquiliza os fãs

17/02/2022 | 13:10



Como você acompanhou, João Neto anunciou durante a tarde da última quarta-feira, dia 16, que descobriu um câncer e o diagnóstico foi feito no fim do ano passado, mas ele só divulgou para os seus fãs e seguidores agora no começo de 2022.

Em um vídeo fazendo um grande desabafo, João Neto também aproveitou para influenciar os seus fãs a realizarem os exames periódicos. E em um segundo vídeo, o sertanejo revela que vai operar em breve e que na próxima sexta-feira, dia 18, já vai estar em casa.

Além disso, o cantor aproveitou para tranquilizar os fãs, agradecer a corrente de orações e mensagens que vem recebendo e adiantou que dentro de pelo menos 15 dias ele já está de volta e com a agenda da dupla em pé.

Gente estou passando aqui para tranquilizar vocês e dizer que Graças a Deus será um procedimento bem simples e que na sexta feira já estarei em casa e dentro de 15 dias estarei de volta com a agenda de shows. Quero agradecer as manifestações de carinho de cada um de vocês e dizer que são muito especiais.