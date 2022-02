Sabrina Sato estaria chateada com ausência de Duda Nagle

17/02/2022 | 13:10



Desde o começo do ano a relação entre Duda Nagle e Sabrina Sato está nos holofotes, uma vez que eles não passaram o Ano Novo juntos - porque o ator estava doente - e, depois, a ausência de Duda no aniversário de Sabrina também foi notado.

Agora, no entanto, a colunista Fábia Oliveira revela que pessoas próximas ao casal afirmam que os dois estão de fato mais distantes, já que a apresentadora da Record estaria reclamando do fato de Duda ser acomodado, preocupando-se apenas em malhar e cuidar da filha dos dois, a pequena Zoe. No entanto, devemos lembrar que ele está bastante atribulado nos últimos tempos por conta de seu novo trabalho em Reis, da Record.

Além disso, o fato de ele não acompanhar Sabrina nos eventos também estaria deixando a japa chateada. Entre as pessoas mais chegadas dos dois, ainda segunda a colunista, os comentários são de que Sabrina estaria dando um gelo em Duda e que o casamento só continua por conta da filha do casal, já que Sabrina estaria reticente de pedir a separação de vez porque a pequena é muito apegada ao pai.

Desde o começo de toda essa história, aliás, a assessoria de imprensa dos artistas nega que algo esteja ocorredo entre eles. Inclusive, para acalmar o coração dos fãs do casal, no Valentine's Day que rolou na segunda-feira, dia 14, Duda postou uma homenagem para Sabrina nas redes sociais e os dois trocaram declarações de amor. Que esse bafafá se esclareça logo, não é mesmo?