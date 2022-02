Cancún é eleita a melhor cidade do mundo para curtir o sol

Redação

Do Rota de Férias



17/02/2022 | 12:55



O prêmio Travellers Choice Awards 2022, que reúne os lugares mais bem avaliados na plataforma de viagens Trip Advisor, consagrou Cancún, no México, como a melhor cidade do mundo para quem gosta de sol. A premiação leva em consideração a qualidade e a quantidade de avaliações e pontuações dos viajantes.

Entre os brasileiros, a cidade mexicana também é sucesso absoluto. Segundo uma pesquisa recente da Hurb, plataforma de viagens online sediada no Brasil, Cancún foi a localidade internacional campeã de vendas no País em 2021.

Cancún: a melhor cidade do mundo para quem gosta de sol

Banhada pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Atlântico, Cancún possui várias praias, que chamam a atenção pelo tom azulado da água, como a Playa Delfines, Playa Tortugas, Playa Caracol e Chac-Mool. Para quem se hospeda na Zona Hotelera, a Delfines é a mais próxima, com mirantes, vales e ondas agitadas.

Os arredores de Cancún também são conhecidos por abrigar as ruínas maias. Nas proximidades, existem sítios arqueológicos de antigas cidades. O destaque fica por conta das Ruínas de Tulum, de Cobá, de Ek Balam e do famoso Chichén Itzá, que abriga a Pirâmide de Kukulcán, uma das sete novas maravilhas do mundo.

Outras atrações que também chamam a atenção no destino são os parques, como o X-Caret, que se assemelha a um zoológico aberto, com piscinas para nadar com peixes e golfinhos. Já o Xel-Há permite banhos em águas doces ou salgadas e o Xplor tem cavernas naturais e tirolesas.

Um passeio bastante requisitado em Cancún é para a Isla Mujeres, que tem a Playa Norte como o ponto mais badalado e possui um museu subaquático. A ilha é acessível por barcos que saem da Zona Hotelera, onde se concentram os principais hotéis da região, como o Hard Rock Hotel Cancun, que fornece aos hóspedes a experiência All-Inclusive.

Com inspiração musical e atrações para todas as idades, o local lançou uma promoção que fornece desconto de 50% nas diárias para quem se hospedar até 31 de março, independentemente da quantidade de pernoites. A oferta, que comemora os 50 anos da rede, também será estendida para quem ficar, no mínimo, quatro noites no hotel entre 1 de abril e 5 de setembro. O benefício é válido para reservas feitas até 17 de março.

PLANEJE SUA VIAGEM

