Horizon Forbidden West plantará árvore a cada conquista de determinado troféu

Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/02/2022 | 12:55



Às vésperas do lançamento de Horizon Forbidden West, que ocorrerá amanhã (18), a Sony anuncia o programa “Play and Plant” (“Jogue e Plante”, em tradução livre). Trata-se de uma iniciativa que plantará uma árvore a cada vez que um usuário conquistar o troféu “Reached the Daunt”.

A ação é uma parceria com a organização ecológica Arbor Day Foundation e ficará no ar até 25 de março ou até atingir 288 mil árvores. Essa é a quantidade ideal para ajudar três florestas nos Estados Unidos que sofrem com a destruição ambiental. São elas: Floresta de Douglas County (Wisconsin), Sheep Fire Private Lands (Califórnia) e Torreya State Park (Flórida).

É válido destacar que a iniciativa da Sony combina com o enredo de Horizon Forbidden West. Isso porque, no jogo, uma praga está dizimando animais e vegetais, ameaçando a vida no planeta Terra. Aloy, a protagonista, é a única que pode restaurar o equilíbrio natural. Assista ao trailer: