Documentário expõe pedofilia em igreja frequentada por artistas

17/02/2022 | 12:31



O "Discovery Plus" liberou, nesta quarta-feira, 16, o trailer da nova série documental "Hillsong: A Megachurch Exposed", (Hillsong: A Exposição de Uma Mega Igreja, em português). Dividida em três episódios, todos com lançamento no dia 24 de março, a série documental pretende explorar a ascensão da igreja, fundada na Austrália por Brian Houston.

A congregação se destacou ao dar ênfase à música como parte do processo de adoração - o que atraiu muitos artistas. Entre os frequentadores da Hillsong Church estão Justin Bieber, Vanessa Hudgens, Bono Vox, Lana del Rey, Kevin Durant e integrantes da família Kardashian, entre outros.

Polêmicas

Uma das maiores controvérsias envolvendo a família Houston é que o fundador da Hillsong Church, o pastor Brian, é investigado por ocultar crimes sexuais contra crianças, que supostamente ocorreram entre 1969 e 1970. Os abusos teriam sido cometidos por seu pai, Frank Houston, já falecido, e que também teve uma igreja em vida - que é, inclusive, uma ramificação da igreja de Frank.

Outra polêmica envolvendo a igreja é uma investigação interna, na filial de Nova York, contra o pastor local e ex-conselheiro espiritual de Justin Bieber, Carl Lentz, que acabou sendo demitido do cargo por "fracassos morais", em novembro de 2020, após infidelidade no casamento.