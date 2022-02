Natália Toscano radicaliza o visual e Zé Neto, da dupla com Cristiano, se derrete: Me apaixonei mais uma vez

17/02/2022 | 12:11



Uau! Natália Toscano radicalizou o visual e foi alvo de muitos elogios nas redes sociais, incluindo do seu maridão, o cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano.

Depois de sair do loiro, Natália ficou por algum tempo com o cabelo no tom castanho escuro e o comprimento médio, no corte long bob abaixo dos ombros. Agora, ela resolveu fazer uma nova mudança e, além de mexer na cor, colocou um lindíssimo mega hair.

Sobre a mudança, a influenciadora falou:

- Eu amo mudança, essa palavra é praticamente meu sobrenome (risos). Então, já que está chegando meu aniversário, que é agora em março, porque não dar uma repaginada pra essa nova fase que se aproxima? Apostei em cheio em um visual totalmente diferente e estou me amandoooo, 100% satisfeita e feliz com o resultado! Seja bem-vinda nova Natália!

Já o cantor Zé Neto, não poupou nos elogios e aproveitou para declarar todo o seu amor:

- Me apaixonei mais uma vez, se é que é possível (risos). Natália ficou linda demais, uma nova mulher, até brinquei com ela que agora ela acertou de vez (risos), amei e tá mais que aprovado por mim! Te amo minha mulher maravilhosa!!!