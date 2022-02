Novo golpe do WhatsApp promete consulta a dinheiro esquecido em bancos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/02/2022 | 10:55



O Banco Central lançou recentemente uma ferramenta que permite resgatar dinheiro esquecido em bancos. Usando elementos visuais e termos como “Registrato” no domínio, golpistas estão aproveitando o interesse pelo tema para tentar atrair usuários para sites falsos, que podem infectar o dispositivo com vírus, malwares, roubar dados e até convencer a vítima a enviar valores.

A plataforma Site Confiável, que ajuda consumidores a verificar páginas e evitar golpes, identificou uma tendência nas buscas por sites que contenham o termo “Registrato” nos últimos 30 dias. Foram 2.367 pesquisas que levaram a pelo menos seis endereços diferentes.

Algo que é comum nesses sites é o tempo de existência: possuem, em média, 10 dias de vida. Essas páginas são descartáveis, pois, em pouco tempo, são catalogadas em blacklists de empresas de segurança ou denunciadas nas companhias de hospedagens. A partir disso, os navegadores começam a emitir alertas de risco aos usuários que tentam acessar o endereço. Os criminosos, por sua vez, mudam o domínio ou o nome do site para continuar a prática.

Confira dicas para evitar golpes, como o que promete consultar o dinheiro esquecido em bancos, e deixar a sua rotina no WhatsApp mais segura:

1. Jamais compartilhe seu código de segurança: O código de segurança, que geralmente é encaminhado via SMS para o seu número, é a principal forma de ativar o WhatsApp em um outro dispositivo. Logo, é essencial não compartilhá-lo com terceiros.

2. Ative a verificação em duas etapas: Será mais uma camada de segurança, na qual o golpista, mesmo com seu código de segurança, não conseguiria ativar o WhatsApp em novo dispositivo. Você pode fazer isso diretamente nas configurações do aplicativo.

3. Proteja seus dados pessoais: Permita que apenas seus contatos tenham acesso a foto do perfil. Você pode ajustar isso nas configurações do WhatsApp: Configurações > Conta > Privacidade.

4. Desconfie de pessoas pedindo dinheiro ou doações: Se algum contato pediu para depositar um dinheiro, desconfie e tente ligar ou falar com a pessoa pessoalmente para confirmar a informação.

5. Não seja curioso: Te encaminharam uma corrente, na qual o texto te deixou absolutamente curioso e com vontade de abrir o link que acompanha a mensagem? Tenha cautela. Pesquise no Google sobre a notícia e evite clicar em endereços encaminhados.

6. Coloque senha e ative a biometria do smartphone: Os golpes também podem acontecer fisicamente. Então, proteja-se.

7. Pesquise no Google: O buscador pode te ajudar a identificar golpes, que já possam estar circulando, mostrando notícias e sites que estejam falando do assunto. Então, se você ficou na dúvida, pesquise.

8. Mantenha seu WhatsApp atualizado: Ideal para que você tenha acesso a correções de vulnerabilidades e brechas, que foram corrigidas pela empresa.

9. Cuidado com os gatilhos mentais: Gatilhos mentais são peças-chave em ataques de engenharia social. Se você recebeu uma mensagem que te deixou curioso, com senso de urgência, com percepção de vantagem exclusiva, pare, pense e pesquise sobre o que acabaram de enviar em seu WhatsApp.