Mulher de negócios! Juliette Freire ganha cargo em grande empresa de eletrodomésticos

17/02/2022 | 10:10



Juliette Freire está tomando um novo passo na carreira! Desde que saiu do BBB22, a maquiadora já fez diversas publicidades, entrou para a carreira musical, e agora se arrisca no mundo corporativo. Ela foi contratada como head de inovação na Mondial Eletrodomésticos.

E olha que ela não é a única! Juliette se uniu a uma série de celebridades que também expandiram suas relações com as empresas para além das publicidades. Anitta, por exemplo, se tornou uma das conselheiras do banco digital Nubank. Além da cantora, também temos Taís Araújo, Iza e Manu Gavassi em posições de destaque nas empresas. Girl Power, né?

Segundo a revista Forbes, Juliette participará do impulsionamento da empresa no mercado, além de ajudar na criação de novos produtos para a marca.