Após sair da Globo para cuidar da saúde da filha, Tiago Leifert retorna ao futebol como comentarista do Paulistão

17/02/2022 | 09:10



Tiago Leifert deixou todo mundo supreso quando, no final de 2021, revelou que estava deixando a Globo. A saída foi tão repentina que ele deixou a apresentação do The Voice Brasil no meio, sendo substituído por André Marques. Em 2022, veio o esclarecimento do desligamento: Lua, filha do jornalista com Daiana Garbin, está com câncer nos dois olhos, o que fez o papel de pai falar mais alto na vida do apresentador.

Mas agora que a situação da pequena está um pouco mais controlada, já que ela segue em tratamento, Leifert volta aos poucos à vida profissional. E ele revelou esse primeiro passo no Instagram, ao contar que será comentarista do Paulistão. Para que entenda, o Corinthians enfrenta o Botafogo-SP neste sábado, dia 19, pela oitava rodada do Paulistão 2022, e Tiago estará na transmissão da partida no YouTube. O jogo é o retorno do jornalista ao esporte, que bombou na televisão apresentando o Globo Esporte, mas depois foi para o entretenimento, fazendo muito sucesso à frente do BBB.

Na legenda do post, ele disse:

Vocês já sabiam que o Paulistão tá rolando no YouTube? Melhor ainda, grátis e com imagens! Tô muito feliz de contar que no Sábado dia 19 de fevereiro, às 18h30, eu vou participar da transmissão oficial do jogo Botafogo-SP x Corinthians no canal do Paulistão no @youtubebrasil. Bora assistir esse jogo comigo?