Conheça as marcas e os carros mais buscados na internet em 2021

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/02/2022 | 08:59



O movimento de digitalização dos consumidores, que acelerou em 2020 e se consolidou no ano passado, inclui a jornada de compra e venda de veículos. Apenas no iCarros, marketplace automotivo do Itaú Unibanco, foram mais de 151 milhões de acessos realizados em 2021. De olho nessa alta, o portal resolveu separar quais foram as marcas e os carros mais buscados. O resultado está abaixo.

Marcas mais buscadas em 2021

Chevrolet (18%) Fiat (16%) Volkswagen (14%) Ford (7%) Honda (7%)

Carros mais buscados em 2021

Gol (15%) Palio (12%) Corolla (11%) Onix (11%) Civic (11%) Uno (10%) Strada (9%) S10 (8%) HB20 (7%) Ecosport (6%)