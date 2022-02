Jantar do Vinho dos Mortos acontece no próximo sábado, em São Roque

Redação

O primeiro jantar do Vinho dos Mortos de 2022 está programado para o próximo sábado (19/2), a partir das 19h, na Quinta do Olivardo, tradicional vinícola e restaurante localizado em São Roque (SP). O evento é uma experiência que nos remete ao século 19, com música ao vivo e pratos típicos da culinária da Ilha da Madeira, em Portugal.

Durante a experiência, os participantes enterram uma garrafa de vinho, preenchendo uma ficha com o lote e a data do dia. Após seis meses, eles retornam para desenterrar o vinho.

A prática surgiu em Portugal no ano de 1807, quando o país foi invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte, o que levou os portugueses a enterrarem seus bens, incluindo garrafas de vinho. Posteriormente, com a saída dos soldados franceses, os lusitanos recuperaram suas propriedades e desenterraram tudo. Embora esperassem encontrar a bebida estragada, foram surpreendidos pelo sabor realçado. Surgiu daí a expressão “vinhos dos mortos”.

“Nossa casa iluminada apenas com tochas e velas, a gastronomia portuguesa e o fado com clássicos da música portuguesa, fazem da noite uma experiência inesquecível. O vinho dos mortos que alegra os vivos”, diz o proprietário, Olivardo Saqui.

