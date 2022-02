Água Santa desafia o Red Bull Bragantino no Interior

Dérek Bittencourt



Em franca recuperação no Campeonato Paulista, o Água Santa terá difícil embate hoje, a partir das 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, visita o Red Bull Bragantino. Em busca de alcançar 12 pontos (atualmente tem sete), apontados como suficientes para se salvar do rebaixamento, o time de Diadema projeta não só a mesma entrega, como alcançar resultados similares aos das últimas rodadas.

Desde que o goleiro Victor Souza assumiu a titularidade, há três jornadas, o Netuno não perdeu mais. No período, colecionou duas vitórias e um empate, e o arqueiro espera se manter invicto, apesar de saber da missão árdua que o Água Santa terá.

“O Bragantino é um time muito qualificado e jogar lá será bem complicado. Eles vêm de uma derrota e, com certeza, vão querer dar uma rápida resposta aos torcedores. É um jogo que teremos de entrar ligados e se impor o tempo todo, como fazemos dentro e fora de casa. Não existe jogo fácil no Paulistão, que é o melhor estadual do país, são 16 equipes qualificadas que tornam uma competição extremamente disputada”, afirmou.

Após cumprirem suspensão, Hélder, Rodrigo Sam e Cristiano ficam à disposição do técnico Sérgio Guedes.