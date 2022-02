São Bernardo FC afrouxa na etapa final e leva 3 a 0 do Corinthians

Dérek Bittencourt



16/02/2022 | 23:46



Com dois gols de Róger Guedes e um do ribeirão-pirense Willian, todos eles no segundo tempo, o Corinthians venceu o São Bernardo FC por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, 16, na Neo Química Arena, e, desta forma, o Tigre já não é mais o líder geral do Campeonato Paulista. Manteve os 11 pontos (ainda é primeiro do Grupo B) e foi ultrapassado pelo Palmeiras e pelo próprio Timão (líder do Grupo A), ambos com 13 (o Verdão leva vantagem no saldo de gols: oito a cinco).

No primeiro tempo, o São Bernardo FC conseguiu encaixar a marcação sobre o time do Corinthians. Mais do que isso, criou algumas oportunidades de gol, a principal delas com Léo Gomes, que emendou chute da entrada da área que passou perto da trave direita de Cássio.

O técnico interino Fernando Lázaro escalou pela primeira vez o quinteto ideal, formado por Giuliano, Renato Augusto, Willian, Paulinho e Róger Guedes. Mas, na etapa inicial, o esquema não funcionou.

Na segunda etapa, porém, o Tigre acabou dando espaços e pagou o preço. Aos oito, Giuliano enfiou para Róger Guedes em velocidade, ele ganhou de Joílson na corrida e bateu por cima de Júnior Oliveira: 1 a 0. Aos 15, o arqueiro impediu o segundo, após tentativa de Willian. Mas, aos 22, Renato Augusto encontrou Róger Guedes, que ampliou.

O São Bernardo FC sentiu os golpes e acabou levando o terceiro. Aos 24, a bola bateu na mão de Matheus Salustiano dentro da área: pênalti convertido por Willian, aos 26 – seu primeiro gol desde que retornou ao Timão, quase 15 anos depois do último – em agosto de 2007, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. O tento do camisa 10 definiu o placar, decretando a terceira vitória seguida sob comando de Fernando Lázaro.