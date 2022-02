De indivíduo a cidadão

Do Diário do Grande ABC



16/02/2022 | 23:59



Quinhentas e sessenta e quatro famílias que vivem no Jardim Cristiane, em Santo André, devem receber em dez meses as escrituras definitivas dos imóveis que ocupam ilegalmente. Trata-se de mais um passo significativo no programa de regularização habitacional que está em andamento no município e tem na legalização recente do Centreville a sua face mais emblemática – afinal, equacionou-se ali uma complexa pendência jurídica que se arrastava havia quatro décadas.



Com o anúncio feito aos moradores do Jardim Cristiane, Santo André demonstra total domínio sobre o processo de legalização fundiária. Os técnicos da Prefeitura se especializaram em descobrir caminhos e estruturar políticas públicas capazes de dar respostas simples a adversidades complexas, o que permite vislumbrar mais avanços nos próximos anos.



O problema das moradias precárias é bastante comum no Grande ABC. Nenhuma das sete cidades está livre dele. Nem mesmo São Caetano, o município com melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil, escapa. Por isso, as prefeituras devem se dedicar à solução da questão, assim como têm feito Paulo Serra e sua equipe em Santo André.



A precarização habitacional da região tem raízes profundas. O fenômeno remonta à década de 1970, quando o processo de industrialização do Grande ABC atraiu levas de migrantes para ocupar postos de trabalho nas montadoras de veículos sem, em contrapartida, oferecer condições para acomodar tanta gente em localidades com infraestrutura urbana. O resultado é o que se vê hoje.



Quem não convive com a insegurança de ser despejado de uma hora para outra, e de ver a casa em que construiu seus laços familiares ser derrubada por tratores, talvez nunca consiga imaginar a tranquilidade garantida por pedaço de papel que assegura a legalidade do imóvel. Mais do que a dignidade, a escritura da residência promove o indivíduo a cidadão. Que todos os moradores de Santo André, e das demais cidades do Grande ABC, experimentem a sensação.