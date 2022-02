São Bernardo vai vacinar estudantes nos colégios

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/02/2022 | 00:57



São Bernardo é a única cidade do Grande ABC que vai vacinar crianças contra a Covid-19 nas escolas do município. A iniciativa foi anunciada pelo governo do Estado de São Paulo ontem, que pretende com a instalação de postos de vacinação nas unidades escolares aumentar a cobertura vacinal entre crianças de 5 a 11 anos. Batizada de Semana E, a mobilização acontece entre os dias 19 e 25 de fevereiro.



“O governo de São Paulo já disponibilizou 100% das vacinas necessárias para imunizarmos todas as crianças do Estado. As escolas sempre foram grandes aliadas da vacinação e mais uma vez serão um diferencial para alcançarmos a nossa meta de imunizarmos todas as crianças de São Paulo”, afirmou o governador João Doria (PSDB).



Os municípios que aderirem poderão vacinar as crianças sem burocracia, com apenas um documento de concordância dos pais ou responsáveis, que não precisarão estar presentes no momento da imunização. O termo já foi disponibilizado aos 645 municípios e poderá ser enviado aos pais e responsáveis nas escolas que aderirem à iniciativa.



A Prefeitura de São Bernardo informou que já se antecipou ao anúncio com o envio do termo de assentimento aos pais, para aplicação da segunda dose contra a Covid-19 nos alunos da rede municipal durante o horário de aulas. Segundo a administração municipal, a ação também vai contemplar as crianças que ainda não iniciaram o ciclo vacinal contra a Covid.



Nas outras cidades, Diadema informou que o Comitê Intersecretarial de Acompanhamento das Ações para Combate à Covid-19 já vinha monitorando os dados e discutindo estratégias para ampliar a cobertura vacinal das crianças de 5 a 11 anos. Representantes das secretarias municipais da Saúde e da Educação já participam de uma comissão específica para discutir o assunto e, amanhã, as equipes se reunirão para traçar novas estratégias, entre elas, os postos de vacinação nas escolas. Além disto, nos últimos dias, equipes de saúde têm ido aos colégios para sensibilizar pais/responsáveis sobre a importância da imunização.



Santo André informou que devido à boa adesão à vacinação infantil, com 66% de crianças de 5 a 11 anos já imunizadas, o município, no momento, pretende manter o atual modelo, com imunização em unidades de saúde e Cesas (Centros Educacionais de Santo André). Caso haja necessidade, será avaliada nova estratégia. São Caetano também não planeja organizar postos de vacinação nas escolas. Atualmente, já foram vacinadas com a primeira dose 100% da população de 12 a 17 anos. Cerca de 70% da população de 5 a 11 anos já recebeu a primeira dose da vacina e amanhã começa a aplicação da segunda dose para as crianças de 6 a 11 anos que receberam Coronavac.



Ribeirão Pires informou que não há planos para imunização nas escolas nesse momento. A cidade continua incentivando a imunização das crianças nas dez unidades de saúde do município e conta com cobertura vacinal de 87% das crianças. Mauá e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.