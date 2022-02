Consórcio solicita ao Estado caminhões para Defesa Civil

Anderson Fattori

Especial para o Diário



17/02/2022 | 00:52



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC pediu formalmente ontem ao governo do Estado o repasse de quatro maquinários de grande porte para auxiliar o trabalho das defesas civis das sete cidades. No pacote estão um caminhão de uso geral; um que faz a pintura da sinalização de trânsito; um que trata dejetos e restos de material de construção; e, por fim, um que tritura restos de poda das árvores. Os equipamentos serão vinculados ao colegiado e a expectativa é que as máquinas sejam concedidas pelo governador João Doria (PSDB) até abril.



“Pedimos hoje (ontem) em definitivo ao governo do Estado quatro maquinários para as defesas civis da região. Em razão de as cidades do Grande ABC serem conurbadas, o problema que acontece em uma acaba refletindo na outra. Então, são caminhões que ficarão vinculados ao Consórcio, mas que vão servir às sete cidades”, explicou ontem, durante live do Diário, transmitido na página do Facebook do jornal, o secretário executivo do Consórcio, Acácio Miranda, que vive seus últimos dias no comando do colegiado de prefeitos antes de se transferir para a Capital, onde será o titular da Secretaria de Limpeza Urbana, a partir de março. O ainda secretário executivo recebeu do prefeito Ricardo Nunes (MDB) o convite para assumir a pasta na Capital.



O dirigente destaca a importância dos maquinários pedidos. “Um dos caminhões é para pintura de faixas e sinalizações de trânsito. A cessão será feita pelo governo do Estado, caso confirmada, por meio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Outros dois são específicos para a zeladoria das cidades. Um funciona como usina no tratamento de dejetos e restos de construção, fazendo o manejo e o descarte correto desse material, que é um problema da região. Outro caminhão faz a trituração de restos de podas e essa trituração podemos usar para outras finalidades com adubos”, explicou Acácio. “Temos bastante esperança de que seremos atendidos pelo Estado. Acredito que em março ou abril esse anúncio será feito oficialmente pelo governador ao lado dos sete prefeitos”, acrescentou.



FORÇA POLÍTICA

Na conversa, Acácio reforçou o protagonismo político do Consórcio e da força do prefeito Paulo Serra (PSDB), atual presidente do Consórcio, no processo de indicação de seu nome para a administração paulistana. “Esse convite mostra o protagonismo do Grande ABC. E o resultado da eleição de 2020 em Santo André mostra essa força do Paulo, que foi reconduzido este ano ao comando do Consórcio”, disse. “Ele tem a capacidade de tirar o melhor dos quadros que integram sua administração. Eu me considero um exemplo disso.”



Acácio lembrou que, em setembro do ano passado, Ricardo Nunes esteve na sede do Consórcio para formalizar a entrada da Capital no órgão, com um assento consultivo. “São Paulo faz divisa com cinco cidades da região. Então, é muito importante garantir essa integração para realizar ações conjuntas, de interesse de toda a região.”



Para Acácio, a função executiva exercida no Grande ABC será fundamental para realizar o trabalho na prefeitura de São Paulo. “É um desafio muito grande, já que esse é o maior serviço de limpeza urbana do mundo, à frente inclusive de Nova York. Vou empolgado com o desafio, somando as experiências, inclusive a do Consórcio”, afirmou. “Moro em Santo André, sou casado com uma andreense e vou seguir defendendo a região.”