É hora de celebrar o Brasil

Cem anos separam este fevereiro do mesmo mês que ocorreu a Semana de Arte Moderna no Theatro Municipal de São Paulo. Ao longo de décadas o evento modernista teve um antes e um depois – viveu uma montanha-russa. Ora exaltado por acadêmicos e artistas, outras rechaçado. Oswald de Andrade mesmo, modernista inveterado e um dos expoentes do movimento, ao fim da vida, segundo contou sua filha, Marília de Andrade, se viu triste, marginalizado, por não ter sua obra reconhecida. Mas o fator tempo fez justiça não só a ele como aos seus amigos de bares, literatura e artes. Chegamos ao centenário da efeméride com as ideias modernistas cada vez mais atuais, principalmente na intenção de exaltar a arte brasileira. Com essa premissa, lançamos em setembro a Agenda Tarsila, plataforma que visa democratizar o acesso à arte, em especial em um momento de pandemia, promovendo uma difusão de conhecimento e cultura com as novas gerações.



Com mais de 500 atividades cadastradas, maioria gratuita e muitas em formato on-line, além de vídeos, entrevistas com especialistas e familiares de modernistas, curiosidades e uma linha do tempo que contempla a história do movimento, a iniciativa, que será mantida no ar como registro histórico, foi criada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e é gerida e organizada pela Organização Social Amigos da Arte. Se no início do século passado as manifestações modernistas tiveram como ponto alto o evento no palco do Municipal, agora elas ganharam não só São Paulo como também o Brasil – e de quebra o mundo. Uma das programações da agenda ocorre na Argentina, no Museu de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, onde hoje mora o Abaporu, da nossa Tarsila. E pode ser visto gratuitamente por quem está aqui, de forma remota.



É importante dizer que difusão das atividades, que abordam o movimento modernista nos seus mais diversos aspectos, é muito bem contemplada pelo trabalho realizado pela constelação das instituições públicas de cultura do Estado de São Paulo que, cada uma à sua maneira, destrinchou e deu luz ao assunto da forma como ele deve ser visto hoje, 100 anos depois. Não há fronteiras ou provincianismo que impeçam a cultura, setor tão importante e estratégico do nosso País, de seguir como engrenagem que faz girar a sociedade e ajuda a história a se perpetuar no tempo. Se ‘choraram e sorriram’ os modernistas, não faz diferença. O importante é seguir o ensejo que deram e exaltar o que temos de melhor: nossa arte, nossa cultura. ‘Brasileiros, chegou a hora de celebrar o Brasil’, ordenou Mário de Andrade. Missão dada é missão cumprida.



Danielle Nigromonte é historiadora e diretora-geral da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura.



PALAVRA DO LEITOR

Futebol

Por que será que quase nunca são informados o público e a renda dos jogos do Santo André no Estádio Bruno Daniel? Na reportagem do jogo contra o Novorizontino a informação é ‘público e renda não disponíveis’ (Esportes, ontem). Será que é tanta gente e tanto dinheiro que não dá tempo de contar?

Sebastião Oliveira

Santo André



Administradores

Todos aqueles que substituem péssimos administradores conseguem bons resultados em suas gestões, pois, por pouco que se faça, farão sempre mais e melhor que o administrador anterior, que sai deixando a casa desarrumada. Isso posto, terá êxito quem vier presidir o Brasil a partir de 2023 após a saída de Bolsonaro, uma vez que fazer mais e melhor que ele e deixar a bagunça arrumada, qualquer um outro fará. Se for Lula então o substituto, como todas pesquisas indicam que será, com a experiência adquirida nos seus dois bons mandatos realizados e por ser infinitamente melhor, não é difícil imaginar que a casa será arrumada e o gigante Brasil encerra o ciclo das vergonhas nacionais e internacionais.

Alencar Marcon

Santo André



BBB22

Trata-se de absurdo a popularidade deste formato estrangeiro de programa. Posso ser retrógrado, porém, há mais de 20 anos os brasileiros ficam na frente da TV assistindo besteiras. Neste ano está demais, BBBs fofocando em suposto ‘jogo’ sem conteúdo. Seria interessante alguém discursar sobre o combate à Covid e vacinação e quem sabe sobre o risco de invasão da Rússia à Ucrânia. Quem sabe, como está a vacinação da Covid no continente africano ou, talvez, o preço do combustível ou dos itens básicos em nosso País – água, telefonia, remédios, arroz, feijão e outros. Parece que nada disso é importante, pois, pelo formato, eles estão isolados do mundo. Quem sabe um Big Brother Brasil com estudiosos e grandes jovens talentos que temos, buscando soluções para nosso Brasil não seria melhor? Poderia ser criado ‘BBB Nobel Brasileiro’. Ocorre que infelizmente a população não acompanharia, pois continua valendo a máxima ‘pão e circo’, apesar de, inclusive, estes dois, não estarmos conseguindo pagar.

Caio Augusto de Carvalho

Santo André



Recordar é viver

Meu abnegado deputado senhor Felipe Rigoni, para efeito de recordação, envio-lhe a interação que tivemos há três anos, sobre o tenebroso massacre imposto ao aposentado do RGPS (Regime Geral da Previdência Social), que recebe de benefício um pouquinho acima do piso pago pela Previdência!! Sabemos que não é tarefa fácil, dado ao propósito de acabarem de vez com o teto odiado para os aposentados. A nossa sugestão continua válida, pois, sabemos que, enquanto não for criado grupo de no mínimo algumas dezenas de lúcidos parlamentares, com o coração e mente mais purificados, o segurado não tem a menor chance de obter algum sucesso! Uma andorinha só não faz verão.

Almir Papalardo

Capital