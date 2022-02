City faz pouso de emergência em Liverpool após susto com ventania em Manchester

16/02/2022 | 22:15



O elenco do City passou um grande susto nesta quarta-feira no retorno de Portugal para Inglaterra. Por causa dos fortes ventos, o avião que transportava o time teve de fazer um pouso de emergência em Liverpool após fracassar em três tentativas de descida em Manchester.

A equipe voltava festiva para casa após praticamente cravar sua classificação às quartas de final da Liga dos Campeões ao golear o Sporting por 5 a 0, com apresentação de gala, quando acabou surpreendida pelas condições climáticas.

Por causa da tempestade Dudley, as ventanias em Manchester não deixaram o piloto conseguir colocar a aeronave no chão. Foram três tentativas frustradas e a opção de mudar o destino para a vizinha Liverpool.

Depois do grande susto, o avião pousou em segurança em Liverpool, distante 48 quilômetros apenas do destino final do elenco de Pep Guardiola. O clube usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs espalhados pelo mundo e a família dos integrantes da delegação.

"Podemos confirmar que o avião que transportava a equipe principal de Lisboa aterrissou em segurança em Liverpool, depois de ventos fortes forçarem um desvio de Manchester", postou.