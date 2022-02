Bolsonaro diz que não fará 'qualquer aventura' na economia e nega furar teto

16/02/2022 | 21:26



O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nesta quarta-feira, 16, que o governo federal esteja tentando furar o teto de gastos. "Não temos por que fazer qualquer aventura (na economia), depois de 3 anos", afirmou, em entrevista à Radio Jovem Pan.

A fala do chefe do Executivo é uma resposta a críticas feitas por especialistas e por setores do mercado financeiro de que a gestão estaria abandonando o discurso de austeridade fiscal. A avaliação é de que o Executivo tem patrocinado projetos de lei que autorizam o governo a gastar, como a PEC dos Precatórios. O objetivo seria impulsionar a reeleição de Bolsonaro, em segundo lugar nas pesquisas.

Ao falar sobre as realizações da gestão, o presidente colocou na sua conta medidas tomadas pelo Banco Central, que hoje tem autonomia em relação ao Executivo. Bolsonaro elencou o Pix e o Sistema Valores a Receber, que devolve a clientes dinheiro esquecido em bancos, como ações de governo.