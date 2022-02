No retorno ao Paulistão, Palmeiras derrota a Ferroviária sem esforço

16/02/2022 | 21:08



Abel Ferreira celebrou nesta quarta-feira o seu centésimo jogo no comando do Palmeiras e quem comemorou foi o torcedor da equipe alviverde. No primeiro jogo depois da frustração de ter perdido o título do Mundial de Clubes para o Chelsea no último final de semana, a equipe voltou ao Campeonato Paulista e enfrentou a Ferroviária em Araraquara com um time alternativo. Tranquila em campo, a equipe soube esperar os momentos certos para definir o jogo, sofreu muito pouco e venceu o jogo por 2 a 0, gols de Murilo e Breno Lopes.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 13 pontos em cinco jogos, e é o líder do Grupo C do Paulistão, com dois jogos a menos do que o vice-líder, Ituano, que tem 11 pontos. A Ferroviária segue na terceira colocação no Grupo B, com sete pontos.

Quem acreditava que, por entrar em campo com um time cheio de reservas o Palmeiras não exerceria o domínio da partida, se enganou. O time de Abel Ferreira se mostrou bem postado em campo, com um futebol não muito vistoso, mas bem sólido, o que quase não permitiu que o goleiro Weverton sofresse.

No primeiro tempo, o Palmeiras dominou a partida, embora não tenha sido tão criativo na hora da criação das jogadas - o time teve poucas chances reais de gols. Depois de exercer o domínio sem levar muito perigo ao gol de Saulo, o time de Abel Ferreira abriu o placar aos 37 minutos da primeira etapa. Após ótima cobrança de escanteio de Patrick de Paula, Murilo subiu mais que os zagueiros e abriu o placar na Fonte Luminosa.

Do outro lado, o time do técnico Elano pouco se arriscava no ataque, mas após sair atrás, tentou buscar o empate e quase chegou ao seu gol aos 40, quando o atacante Bruno Mezenga arriscou bom chute, que passou raspando a trave de Weverton.

De volta ao ataque, o Palmeiras quase ampliou aos 45 com Wesley, que chutou firme, mas a bola bateu na trave do goleiro Saulo.

Na segunda etapa, a partida não mudou de panorama. A Ferroviária se mantinha no esquema com cinco jogadores no meio de campo e apenas um, Bruno Mezenga, isolado no ataque.

O Alviverde chegou ao segundo gol aos 21 minutos. Rony, que entrou no segundo tempo, recebeu na linha de fundo e cruzou fechado para a área, mas Saulo não conseguiu segurar a bola, que sobrou para o zagueiro afastar, mas Breno Lopes apareceu e ampliou o placar para o Palmeiras.

Depois, aos poucos, os titulares do Palmeiras, poupados no início, foram entrando na partida e a equipe ainda poderia ter ampliado o placar. Agora, o time se prepara para o duelo contra o Santo André, sábado, no Allianz Parque. O Alviverde já tem outra decisão na sequência da temporada, nas próximas duas semanas (dias 23 de fevereiro e 3 de março), contra o Athletico-PR, na decisão da Recopa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS

FERROVIÁRIA - Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Léo Rigo e Breno Lopes; Marquinhos (Tony), Thomaz (Julio Vitor), Rafael Luiz (Jhoninha), Gegê e Orejuela (Gleyson); Bruno Mezenga. Técnico: Elano.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Murilo, Kuscevic e Jorge; Patrick de Paula (Raphael Veiga), Jailson (Gabriel Menino) e Atuesta; Wesley (Rony), Rafael Navarro (Deyverson) e Gabriel Veron (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Murilo, aos 37 minutos do primeiro tempo. Breno Lopes, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Klaus.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos, Bernardo e Bruno Leonardo.

RENDA E PÚBLICO - NÃO DIVULGADOS.

LOCAL - Fonte Luminosa, em Araraquara.