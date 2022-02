Filme 'Baby Shark' deve chegar aos cinemas em 2023

16/02/2022 | 20:24



Fenômeno sul-coreano, o clipe Baby Shark é o mais consumido no YouTube, com mais de 10 bilhões de visualizações. A música é um 'chiclete' e, agora, a canção da família de tubarões que conquistou as crianças, vai se tornar um longa-metragem coproduzido pela Nickelodeon Animation e pela Pinkfong Company.

E já tem data pra chegar nas telinhas: a Paramount anunciou que em 2023 o mundo vai receber o filme de Baby Shark.

O longa, que conta a história de um pequeno tubarão, chega depois de outro projeto lucrativo da adaptação para os palcos, Baby Shark Live, turnê que estreou em 2019, nos Estados Unidos.