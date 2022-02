Matheus Cunha torce joelho na derrota do Atlético de Madrid para o lanterna

16/02/2022 | 19:51



O Atlético de Madrid perdeu, nesta quarta-feira, em casa, para o Levante, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, o Atlético continua com 39 pontos, em quinto lugar, igual pontuação do Barcelona. As equipes brigam por uma vaga na Liga dos Campeões. Já o Levante, lanterna com 14 pontos, obteve apenas a segunda vitória na competição.

O jogo foi marcado pela lesão no joelho direito do atacante Matheus Cunha, que acabou substituído por Luis Suárez, aos 18 minutos da etapa final. No banco de reservas, o atleta brasileiro já iniciou tratamento com gelo.

O Levante fez sua melhor partida no campeonato, enquanto o Atlético esteve muito longe de seus momentos mais inspirados. Os visitantes criaram pelo menos mais três ótimas oportunidades e só não ampliaram a vantagem por causa da boa atuação do goleiro Oblak e do travessão. No final da partida, Malsa arriscou quase do meio de campo e por pouco não fez um golaço.

O Atlético, mesmo jogando mal, teve um gol de bicicleta de Angel Correa e um pênalti anulados pelo VAR por terem sido construídos em lance de impedimento.