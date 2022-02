Sugestões de hotéis para viajar no Carnaval

Redação

Do Rota de Férias



16/02/2022 | 16:56



Com bloquinhos de rua e desfiles adiados em boa parte das cidades brasileiras, viajar no Carnaval e aproveitar as atrações de hotéis pode ser uma boa opção para curtir o feriado ao máximo. Há programações para todos os gostos, desde atividades radicais até tratamentos relaxantes em spas. Veja sugestões de acomodações em diversas regiões do País!

Hotéis para viajar no Carnaval

Six Senses Botanique, Serra da Mantiqueira (SP)

Para os cinco dias de “folia”, o hotel preparou um mix de experiências com atividades ao ar livre, como caminhadas por trilhas locais, passeios à cavalo e de bike, sempre explorando a biodiversidade da belíssima região do Triângulo das Serras, área compreendida entre os municípios de Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão.

A programação temática também incluirá workshops especiais no Alchemy Bar, contemplação da natureza em ritmo de MPB, caipirinhas no jardim e “Noite com o Astrônomo”. Os jantares no Restaurante Mina serão embalados por voz, violão e piano.

—

Hotel Alpestre Gramado, Gramado (RS)

O hotel preparou uma agenda de atividades temáticas para as crianças, que contarão com a ajuda das mascotes Alceu e Lola. Oficina de Slime, confecção de máscaras, recreação na piscina, bloquinho dos tios e bailinho de Carnaval serão alguns dos atrativos da programação.

O Festival de Verão do hotel seguirá durante o período carnavalesco, com apresentações ao vivo e muita música na área da piscina (nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro)

—

Jurema Águas Quentes, Iretama (PR)

Para as crianças, a diversão no Jurema Águas Quentes começa no dia 25 de fevereiro, com uma recepção animada com Palhaço Pirulito e Pedalada. Também estão programadas uma noite do pijama com cabaninha, uma tarde divertida com brinquedos infláveis e a Baladinha Kids Jardins Club Caindo na Folia.

Para os adultos, além do tradicional baile de Carnaval com a Banda Acqua, haverá degustação da Cachaça Companheira, shows de stand-up com Marcos Zenni, e de pagode com o Grupo Sem Preconceito. Os hóspedes também poderão assistir a um maravilhoso espetáculo de ilusionismo.

—

Lake Villas Charm Hotel & Spa, Amparo (SP)

O feriado prolongado de Carnaval é um bom motivo para fazer uma viagem romântica e intimista cujo objetivo principal está no descanso e relaxamento. O Lake Villas Charm Hotel & Spa é uma boa opção para quem busca esse tipo de passeio próxima à capital paulista.

A dica é aproveitar o período festivo para relaxar no premiado spa do hotel. O local dispõe de massagens em ambientes exclusivos, terapias corporais, além de uma incrível piscina, um convite perfeito para o casal recuperar a saúde, o bem-estar e renovar as energias.

—

Pousada Sandi, Paraty (RJ)

Conhecida como uma das melhores opções de hospedagem de Paraty, a Pousada Sandy está preparada para receber quem quer viajar no Carnaval. A programação do local foi criada para pessoas que procuram uma alternativa mais segura e aconchegante às festividades tradicionais.

As estadias durante o feriado incluem café da manhã e happy hour especial no sábado. Os visitantes também poderão aproveitar um passeio de barco pelas praias, ilhas e pontos históricos de Paraty. Ele consiste em mergulhos com peixinhos e tartarugas, uma visita ao Saco do Mamanguá e um almoço no antigo sítio arqueológico Paraty-Mirim.

—

Pousada Mangabeiras, Ilha de Boipeba (BA)

Localizada em um dos pontos mais altos de Boipeba e cercada pela natureza preservada, a Pousada Mangabeiras é indicada para quem busca um Carnaval tranquilo, com imersão numa atmosfera de acolhimento, silêncio e uma linda vista do oceano.

O local serve de ponto de partida para os diversos atrativos e passeios do destino. Entre eles, a visita e o mergulho nos corais, o passeio de caiaque nos mangues, as caminhadas ecológicas e as visitas a praias desertas, como a de Castelhanos.

—

Transamérica Comandatuba, Una (BA)

Para dar uma leve agitada no carnaval, o resort contará com pequenas apresentações musicais com muito axé e MPB, no Capitania Bar, e uma roda de samba na área da piscina. Haverá também um charmoso Luau Tropical, ao ar livre, para garantir um feriadão diferenciado.

Atividades ao ar livre e, de preferência na água, serão um dos destaques da programação de lazer do hotel. Os hóspedes poderão encontrar diversão em diferentes formas no Centro Náutico de Comandatuba, como um simples passeio de caiaque ou, quem sabe, algo mais radical, como o boiacross. Já a criançada terá uma agenda especial organizada pela Comadaturma.

—

Mavsa Resort, Cesário Lange (SP)

A apenas 90 minutos de São Paulo, em Cesário Lange, o Mavsa Resort preparou uma programação especial para quem vai viajar no Carnaval. A criançada, por exemplo, poderá se divertir com a festa da espuma e no parque dos infláveis. Trio elétrico, apresentação de escola de samba e atividades na piscina também vão animar a galera.

Para os mais velhos, o hotel vai promover um baile de máscaras e um concurso muito disputado de fantasias, que premiará o adulto mais criativo com uma diária no resort. Customização de abadás e concurso de caipirinhas também prometem muita diversão.

—

Hotel Glória Caxambu, Caxambu (MG)

Atividades com monitores, bailes de Carnaval com concurso de fantasia para a criançada e show divertido com o comediante paulista Roberton Edson vão animar o Carnaval no Hotel Glória Caxambu.

Quem quiser fugir da agitação pode aproveitar a viagem para explorar passeios mais tranquilos e relaxantes na região do Circuito das Águas. Banhos, massagens, saunas e duchas são ótimas opções para renovar as energias.