Dirigentes do Fed avaliaram que em breve será apropriado elevar juros, mostra ata

16/02/2022 | 16:46



Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) avaliaram que a taxa de juros segue como principal ferramenta para ajustar a política monetária e que em breve será apropriado elevá-la, de acordo com a ata da última reunião, divulgada nesta quarta-feira, 16. O documento destaca entre os fatores para tanto a inflação bem acima da meta de 2% ao ano e um mercado de trabalho forte.

Segundo a ata, os membros do Fed concordaram que os indicadores de atividade econômica e emprego continuaram se fortalecendo, sendo que os setores mais afetados pela pandemia melhoraram nos últimos meses.

"Os ganhos de emprego foram sólidos nos últimos meses, e a taxa de desemprego caiu substancialmente", diz o texto.

No entanto, os membros reconheceram que o caminho da economia continua a depender do curso do vírus. "Esperava-se que o progresso nas vacinações e a redução das restrições de oferta apoiassem os ganhos contínuos na atividade econômica e no emprego, bem como a redução da inflação, mas os riscos para as perspectivas econômicas permaneceram, inclusive de novas variantes do vírus."