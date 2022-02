Obituário - 17 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

17/02/2022



ONDINA APARECIDA PETROLLI

(Quatá, São Paulo, 29-8-1948 – Santo André, 14-2-2022)

Entre a partida do irmão, Valdenízio, e da mãe, Anesta, Ondina cuidou com o maior carinho do acervo reunido pelo irmão professor e jornalista. Uma parte considerável de jornais antigos da região chegou a ser doada por ela à Fundação Pró-Memória de São Caetano. Ondina ficaria feliz se a Pró-Memória criasse a Hemeroteca Valdenízio Petrolli. Afinal, quem mais que o irmão estudou a história da Imprensa do Grande ABC?

Numa das visitas da Memória à casa dos Petrolli, na Rua São Camilo, em Santo André, ganhamos de Ondina um DVD com a história da Santa Terezinha (1897-1997). Já escrevemos quando da partida de Dona Anesta: Ondina fazia questão de receber, e bem, todos os visitantes, que eram muitos. As portas da sua casa estavam sempre abertas.

Ondina era filha de Alcides Petrolli e Anesta Manette Petrolli. Ela parte aos 73 anos. Está sepultada junto aos seus, no Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.

SANTO ANDRÉ

Ignez Cruz, 87. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olinto Luiz, 87. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Temiko Yamada, 85. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Felipe Neri de Moura, 81. Natural de Brejo Santo (Ceará). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Nonato de Alencar, 71. Natural de Aiuaba (Ceará). Residia oiCetro de Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Aparecida Garcia, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 13. Memorial Planalto.

Sérgio Braga, 64. Natural de Fernão (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

José Luiz Melanda, 60. Natural de Cornélio Procópío (Paraná). Residia no Jardim Dona Sinhá, em São Paulo, Capital. Dia 13, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

Sydney Antonio Bellotto, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Rosa Redelatto Barbosa da Silva, 82. Natural de Leme (São Paulo). Residia no bairro Varginha, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Ana Terra Santaliestra, 78. Natural de Albuquerque (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Memorial Planalto.

Maria do Carmo Deusdará de Sousa, 78. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Elsa Sasso Moeira, 76. Natural de Londrina (Paraná). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Luzia Conceição Caranzina, 68. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Maria Valdemeda Costa, 67. Natural de Bernardino Batista (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Marinete Francisca da Conceição de Morais, 66. Natural de Goianinha (Rio Grande do Norte). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Pedro Marçal Rodrigues, 66. Natural de Lambari (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Carlos da Silva Oliveira, 60. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério do Baeta.

Marco Antônio Gomes, 58. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Antonio José de Figueira, 58. Natural de Água Branca (Piauí). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Gonçalo da Silva Santos, 57. Natural de Inhuma (Piauí). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Kátia Salgueiro Fagundes, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Ana Maria de Oliveira, 53. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 13. Vale da Paz.

Luciano Borges de Lima, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério do Baeta.

Jane Velasquez Pires, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Enilton de Oliveira Sousa, 39. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no Jardim Keralux, em São Paulo, Capital. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Caculé (Bahia).

Clayton Sanchez Silva, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Bandeirante, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Vale da Paz.



SÃO CAETANO

Tânia Francisca Araujo, 88. Natural de Barra (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Conceição Simão Maschete, 86. Natural de Pongaí (São Paulo). Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Waldir de Angelo, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Paulo Batista Silveira Júnior, 27. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Sebastiana Madalena de Jesus Máximo Caetano, 90. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Julio Barroso, 83. Natural de Inconfidentes (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Vale da Paz.

Vitória Maria Oliveira, 83. Natural de Lagoa da Prata (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Luís Gustavo Teixeira Modolo, 22. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.