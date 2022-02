16/02/2022 | 16:10



E as polêmicas da Família Real só aumentam! Ao que parece, o Príncipe Charles pode ser investigado pela Polícia Metropolitana de Londres.

Segundo o Daily Mail, o filho mais velho da Rainha Elizabeth II está sendo acusado de fazer parte de um rede de suborno com seu ex-assessor, Michael Fawcett. Esse suborno consiste em grandes doações de dinheiro para fundações do herdeiro do trono que garantem cidadania britânica e um título da Ordem do Império Britânico.

Apesar da investigação não ser recente, foi só agora que, através de duas cartas enviadas para a polícia, o Príncipe de Gales foi envolvido. Por conta disso, o departamento aproveitou para se pronunciar sobre toda a confusão:

A decisão segue uma avaliação de uma carta de setembro de 2021. Isso está relacionado a reportagens da mídia alegando que ofertas de ajuda foram feitas para garantir honras e cidadania para um cidadão saudita. A Equipe Especial de Inquérito conduziu o processo de avaliação que incluiu entrar em contato com aqueles que se acredita deter informações relevantes. Os oficiais entraram em contato com a The Prince's Foundation sobre as descobertas de uma investigação independente sobre práticas de arrecadação de fundos. A Fundação forneceu uma série de documentos relevantes.

Mesmo com a Clarence House, residência de Charles, alegando que ele colaborará com as investigações, ainda não se sabe se o príncipe estava envolvido. Vixe!