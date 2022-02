BMW terá cinco carros elétricos à venda no Brasil em 2022

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/02/2022 | 14:55



O BMW Group Brasil, que reúne as marcas BMW, MINI e BMW Motorrad, anuncia hoje (16) a chegada do iX3 ao País. O modelo se juntará ao iX, i4 e i3, além do MINI Cooper SE, fazendo com a fabricante tenha cinco carros elétricos à venda no Brasil em 2022.

O BMW iX3 combina a plataforma SAV do BMW X3 com a quinta geração da tecnologia eDrive, que permite eletrificar o modelo e trazer eficiência, oferecendo autonomia máxima de até 460 km (ciclo WLTP). A potência é de 286 cv (210 kW) e o torque máximo chega a 400 Nm, entregues por meio da tração traseira típica da marca, suficientes para acelerar de zero a 100 km/h em apenas 6,8 segundos.

É válido destacar que, entre os carros elétricos à venda, BMW i3 e MINI Cooper SE são os únicos que já estão disponíveis para compra. O BMW iX, por sua vez, está na pré-venda. Enquanto BMW i4 e BMW iX3 não têm data de lançamento marcada.