Bateria pode viciar? 6 mitos e verdades sobre smartphones

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/02/2022 | 14:55



Os celulares são essenciais para grande parte da população por conta da praticidade que os aparelhos proporcionam no dia a dia. Por isso, quando o item quebra ou apresenta algum defeito, os usuários tentam de tudo para consertá-lo sem gastar muito. As famosas “gambiarras”, no entanto, podem piorar a situação. Para evitar que você recorra a soluções caseiras que têm pouco efeito, Tatiana Moura, assistente técnica de celular que atende pelo GetNinjas, esclarece alguns mitos e verdades sobre smartphones.

Mergulhar o celular no arroz suga água – Mito

Somente a água da superfície será absorvida, o líquido que entrou na placa só será extraído abrindo o celular. O procedimento indicado para limpeza é chamado de banho químico. Tatiana também alerta que é importante não ligar o aparelho na tomada caso ele caia na água, pois isso pode danificá-lo ainda mais.

Pasta de dente tira riscos da tela do celular – Mito

O creme dental não resolve o problema. Além disso, pode entrar no LCD e prejudicar o funcionamento do aparelho. Para evitar dor de cabeça, o ideal é usar uma película de proteção de qualidade.

Usar o smartphone com a tela rachada danifica o aparelho – Verdade

O celular pode continuar funcionando se o touch não tiver sido prejudicado. No entanto, a utilização pode comprometer o LCD.

Bateria pode viciar – Mito

Isso acontecia com as antigas baterias de níquel. Hoje, os smartphones utilizam baterias íon de lítio, que não sofrem deste mal.

Usar a bateria até o final para ser recarregada – Mito

Não precisa seguir ciclos completos de carga e descarga. Os smartphones atuais estão preparados para atender às necessidades de um usuário cada vez mais dinâmico.

O celular precisa ser retirado da tomada quando a bateria atingir 100% – Depende

Deixar o celular na tomada depois da carga estar completa não compromete o aparelho desde que seja um carregador original ou de boa procedência. Um acessório de má qualidade costuma não identificar que o smartphone chegou ao 100%. Isso significa que continuará passando corrente para o aparelho e pode fazer a bateria inchar e até explodir.