Carnaval 1992. Desfiles em quatro cidades. Marcas que ficaram.

Ano a ano, o Diário, pela sua equipe de ilustradores, produziu logotipos também para as coberturas carnavalescas. Revivemos o “logo” de 1992 e reproduzimos um desenho do craque Fernandes, bem ao estilo de Di Cavalcanti.

Emiliano Di Cavalcanti participou da Semana de Arte Moderna de 1922. Foi o autor da ilustração na capa do caderno de eventos daquele momento importante da cultura brasileira.

A propósito: Di Cavalcanti chegou a decorar um tablado da Praça da Sé num dos carnavais populares promovidos pela Rhodia. Foram dezenas de desenhos mais ou menos como este do Fernandes. O material se perdeu, conforme contou à coluna, anos atrás, o escritor Eduardo Valente Simões, lamentando não ter guardado aquelas ilustrações ou parte delas.

Mas vamos aos desenhos do Diário de um Carnaval glamoroso do Grande ABC – e lá se vão três décadas...

Crédito das ilustrações 1 e 2 – Banco de Dados

NA CADÊNCIA DO SAMBA. Ilustração de Fernandes para o Carnaval 1992 e o logotipo daquele Carnaval aqui no Diário: quatro das sete cidades tiveram desfiles e bailes populares



Um desfile de 1906 e outro de 1912

Texto: Milton Parron

No projeto Memória que irá ao ar neste final de semana, o segundo programa sobre Carnaval de antigamente.

No início do século passado o Carnaval de rua era dividido em duas categorias, a do proletariado que desfilava em cordões e ranchos e a da casta mais abastada que integrava as chamadas grandes sociedades e entre estas se destacavam os Tenentes do Diabo, os Fenianos e os Democráticos, tudo isso lá no Rio de Janeiro.

No programa serão apresentadas algumas raridades emocionantes, como o desfile do rancho carnavalesco Ameno Resedá no ano de 1906 e flagrantes do desfile de cordões em 1912.

Porém, o foco maior do programa se concentrará nas marchinhas carnavalescas que a partir do início da década de 30 foram as responsáveis pela troca que os foliões fizeram deixando o Carnaval de rua e optando pelos bailes nos salões.

Trabalhos exaustivos de pesquisa e localização de gravações realizados durante aproximadamente 30 anos resultaram nessa produção sobre Carnaval que está sendo apresentada no programa Memória pela Rádio Bandeirantes.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC, com uma correção: o nome correto do saudoso e querido Cézar Livio, que tanta falta faz. Apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

Memórias Musicais

Nesta audição, as três “Carmens”: Carmem Miranda, Carmem Costa e Carmem Silva. Suas histórias, a música de cada uma. E uma seleção de boleros dos anos 1960. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 19 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1771

MANCHETE – Novo premier assume na Itália e supera crise: a posse de Giulio Andreotti, democrata cristão.

SÃO BERNARDO – Câmara Municipal diz que verba de representação é ilegal.

EDUCAÇÃO – O início do ano letivo de 1972 começa dia 28 de fevereiro para 72 mil alunos de 72 escolas do Grande ABC, conforme entrevista do professor Áureo Cruz, delegado regional de Ensino Secundário.

COMÉRCIO – Comerciantes da Rua Marechal, em São Bernardo, querem lojas abertas à noite.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 18 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 7996

MANCHETE – Collor impõe mais rigor às licitações; decreto aperta cerco às concorrências.

DESPEDIDA – Jânio é enterrado como chefe de Estado.

INDÚSTRIA – Ford Divisão de Motores, fundada em 1976, fecha as portas em São Bernardo.

COLUNA DESTAQUE – Luiz Roberto Alves: Uabc, Centros de Convivência, Conselhos...

EM 19 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): o Circo Recreativo Paulista chegou a Ribeirão Pires e não foi bem recebido. Mexeu com os brios de políticos e cidadãos locais, que prometeram vingança às críticas recebidas. Autoridade interferiu e não houve a prometida invasão a Rio Grande, onde o grupo se apresentou anteriormente.

Barcelona, 18 (Agência Havas) – Os grevistas atacaram um trem nos arrabaldes da cidade, com dois mortes e sete feridos.

Aparece um novo jornal, “O Tempo”, órgão do Partido Republicano Dissidente.

1922 – A guerra da publicidade no Carnaval entre duas marcas de lança-perfumes: a Rodo, da Companhia Química Brasileira, instalada em Santo André; e a Colombina, da Sociedade Química Industrial.

E uma novidade a mais: “as mais lindas e distintas bicolores e tricolores em cores dos clubes da moda, Paulistano, Palestra, Corinthians e agremiações carnavalescas”.

1957 – O governo do Estado proibia o ‘rock and roll’ nos bailes de Carnaval. Alegação: o novo ritmo era pernicioso, com má influência sobre os adolescentes.

1972 – Brasil inaugura oficialmente a TV em cores. As primeiras imagens são geradas em Caxias do Sul (RS), na Festa do Vinho.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam hoje no Estado de São Paulo: Osasc0o (elevado a município em 1962), Severínia, Taboão da Serra e Tapiraí.

Pelo Brasil: em Sergipe, Porto da Folha; no Rio Grande do Sul, Rio Grande; e em Santa Catarina, Tangará.



SANTOS DO DIA

Álvaro de Córdova

Conrado de Piacenza (+ Itália 1351)

Gabino

José Antonio de Maria Ibiapina



Falecimentos

HERMINIA CASA

(São Bernardo, 15-7-1916 – 15-2-2017)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida de dona Herminia, aos 100 anos, descendente de uma das primeiras famílias de imigrantes italianos a chegar a São Bernardo, hoje nome de um dos mais antigos bairros da cidade, o bairro dos Casa.

Santo André

Piedade Vergilio dos Reis, 95. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Pensionista. Jardim da Colina.

Maria Eugênia de Oliveira Rinke, 90. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Simão Nascimento, 89. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

David dos Reis, 95. Natural de Ariranha (São Paulo). Residia na Vila Gumercindo, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Apparecida Cachielle Bellini, 91. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

São Caetano

Osvaldo Lopes de Azevedo, 79. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

José Antonio Vicente, 80. Natural de Mairiporã (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Mauá

Almerinda Feitosa de Sousa, 93. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Luís do Piauí.

Ribeirão Pires

Esther da Conceição Belém, 93. Natural de Portugal. Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.