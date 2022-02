Xuxa Meneghel anuncia cancelamento do seu cruzeiro e lamenta: Jogo de futebol está ok, mas navios não

16/02/2022 | 13:10



Xuxa Meneghel usou as suas redes sociais para anunciar o adiantamento do seu cruzeiro Rainha dos Baixinhos. A decisão ocorreu após o aumento de casos de Covid-19 no Brasil.

No feed do seu Instagram, a apresentadora lamentou a decisão, já que outro eventos, como partidas de futebol e cultos religiosos estão acontecendo normalmente.

Estou muito triste com tudo isso. Me vejo de mãos atadas e impotente. Tem jogo de futebol que está ok e outros eventos, mas navios não.

Na sequência, Xuxa pediu a compressão de todos e anunciou a nova data do cruzeiro:

Espero com todo coração a compreensão de todos, pois pra mim é simplesmente triste, neste momento não deveríamos ter navios, nem jogos, cultos, etc. Mais decisões como essa deveriam ser tomadas. Nos vemos em um ano e um mês.