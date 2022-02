Sabrina Low se pronuncia sobre conversas vazadas com Whindersson Nunes: Sem meu consentimento

16/02/2022 | 13:10



Sabrina Low conversou com a coluna EM OFF, da jornalista Fábia Oliveira, e falou sobre as conversas vazadas com Whindersson Nunes.

Após ser muito atacada nas redes sociais, a modelo afirmou que o ocorrido foi sem o seu consentimento e já sabe quem foi o responsável por expor os prints na web.

- Foi sem meu consentimento. Estou assimilando tudo que aconteceu. Não posso afirmar ainda quem foi sem provas, e é isso que estou buscando.

Com toda a repercussão do assunto, Sabrina contou que conversou com o humorista seriamente, mas que prefere não dar maiores detalhes sobre:

- Nós conversamos sobre isso, mas prefiro não dar detalhes disso, pois já fui muito atacada. Foi uma intimidade exposta, me senti muito envergonhada. É uma intimidade dos dois, não foi só a dele. Quero seguir minha vida e deixar esse episódio para trás.

Vale pontuar que Whindersson também se pronunciou sobre as conversas e lamentou não ter privacidade nem em seu próprio celular.