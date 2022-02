Hotel de luxo em Portugal tem vista para o Porto e adega com 25 mil garrafas

Carlos Marcondes

16/02/2022 | 12:55



Interligado ao complexo do World of Wine (WOW), em Portugal, que conta com diversos restaurantes e museus dedicados ao mundo do vinho, e também à cave da vinícola Taylor’s, onde é possível conhecer o local em que repousam valiosos litros de Vinho do Porto, o The Yeatman fica em Vila Nova de Gaia, bem de frente para o Porto, e é um destino perfeito para quem procura um hotel de luxo em Portugal.

Divulgação Acomodação do The Yeatman

Das janelas ou varandas de seus 109 quartos e suítes, é fácil entender porque a Unesco declarou as duas margens históricas do Rio Douro como Patrimônio da Humanidade, em 1996. As vistas são estonteantes, sobretudo durante o pôr do sol.

Membro da Relais & Chateaux, o hotel é rodeado por belos jardins. Além disso, traz marcas da cultura vínica entre os corredores, e quase todos os quartos são assinados por produtores de vinhos portugueses que imprimem algo de suas vinícolas na decoração.

Hotel de luxo em Portugal

Divulgação Spa do hotel de luxo em Portugal

O The Yeatman também é o primeiro hotel de luxo em Portugal cujo spa usa tratamentos e amenities da marca francesa Caudalie, que usa a uva como ingrediente protagonista.

De quebra, o empreendimento abriga o Restaurante Gastronômico, comandado pelo jovem e talentoso Ricardo Costa, que faz uma releitura de pratos regionais portugueses. Seus esforços já renderam duas estrelas Michelin.

O chef tem como apoio uma adega dos sonhos, com a maior cave de vinhos portugueses do mundo São 1.200 rótulos e 25 mil garrafas, que rendem ótimos brindes à fantástica região portuguesa que envolve o Porto e a Vila Nova de Gaia, cidades separadas pelo majestoso Rio Douro. De fato, não poderia existir lugar melhor para ficar em um hotel de luxo em Portugal.

Serviço: The Yeatman

Divulgação Adega com 25 mil garrafas

É possível achar quartos no The Yeatman a partir de 375 euros.