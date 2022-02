A partir de R$ 899, Amazon anuncia fone de ouvido Echo Buds no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/02/2022 | 12:55



A Amazon anuncia hoje (16) o lançamento do fone de ouvido inteligente e sem fio Echo Buds. O modelo vem na cor preta e já está disponível para pré-venda no site da empresa. É possível escolher entre a opção de estojo com carregamento apenas via cabo USB-C (R$ 899) ou a versão de estojo que pode ter também carregamento sem fio (R$ 999).

Conexão com a Alexa

O Echo Buds traz microfones embutidos, para acessar recursos de maneira rápida, usando apenas comandos de voz. Para isso, basta pedir à Alexa. É possível solicitar que a assistente acesse uma playlist no Spotify, dê recomendações de podcasts no Amazon Music, reproduza eBooks do Kindle, ou até toque música por um determinado período de tempo. Por exemplo, durante uma caminhada, você pode dizer: “Alexa, toque música pop por 15 minutos”.

Também é possível ativar rotinas, dispositivos de casa inteligente, criar lembretes, checar calendário, verificar tarefas, adicionar itens à lista de compras ou mesmo conversar com um contato cadastrado na agenda do telefone. Para ativar o Echo Buds, no entanto, o cliente deverá concluir o cadastro no aplicativo gratuito Alexa usando um smartphone com versões do sistema operacional iguais ou superiores ao Android 6.0 ou iOS 12.

Ajustes personalizáveis

O Echo Buds conta com classificação IPX4 para suportar respingos de água, suor ou chuva leve. Traz quatro tamanhos de ponteiras e dois tamanhos de ganchos, permitindo aos clientes ajustá-los conforme a necessidade.

O fone de ouvido possue ainda uma ponteira curta para maior adaptação e ventilação embutida para reduzir a pressão intra-auricular, fazendo com que o Echo Buds se encaixe de acordo com a anatomia das orelhas do cliente. Durante a configuração no aplicativo Alexa, um guia de encaixe fará o teste e confirmará se a vedação está adequada – para que os dispositivos tenham um som ainda melhor.

Cancelamento de ruído

A tecnologia de Cancelamento Ativo de Ruídos (ANC) do Echo Buds utiliza dois microfones beamforming externos e um microfone interno, para estimar de forma inteligente a pressão sonora em seu tímpano – que se correlaciona diretamente com a forma como você ouve o som ao seu redor – para gerar o inverso do sinal e cancelar o ruído indesejado.

Para ativar o ANC, basta pressionar e segurar o fone de ouvido ou apenas dizer: “Alexa, ativar cancelamento de ruído”. Quando desejar ouvir o que está acontecendo ao redor, o usuário pode habilitar o modo ambiente, pressionando e segurando o dispositivo, ou pedindo: “Alexa, desativar o cancelamento de ruído”. É possível ajustar facilmente a quantidade de som ambiente que se quer ouvir, por meio das configurações no app Alexa.

Além de se conectar à Alexa usando a internet do celular, o cliente também pode definir os controles de toque integrados para acessar o serviço de voz nativo do seu smartphone, como Siri ou Google Assistente.

Energia para entretenimento ou trabalho

O Echo Buds oferece até cinco horas de reprodução com uma única carga. O estojo oferece duas cargas adicionais, para um total de até 15 horas de autonomia. Para quem está com pressa, 15 minutos na tomada entregam até duas horas de música.

Para verificar o status da bateria enquanto estiver usando o Echo Buds, basta dizer: “Alexa, qual é o nível da bateria?”. Outra opção é abrir o estojo, com os fones dentro. Luzes LED na frente de cada plugue mostrarão o status da bateria. O dispositivo pode ser carregado via USB-C, e a versão com estojo de carregamento wireless pode ser carregada tanto pelo cabo como em um carregador sem fio com certificação Qi.