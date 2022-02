Carteira Digital de Trânsito facilitará a venda de veículos entre pessoas físicas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/02/2022 | 12:55



A venda de veículos por meio 100% eletrônico já está se tornando realidade no Brasil. A chamada Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e) agora pode ser assinada digitalmente, de forma segura, utilizando a tecnologia de validação do gov.br a partir da Carteira Digital de Trânsito. O procedimento facilita a vida do cidadão porque dispensa deslocamentos ao cartório ou qualquer órgão público.

Para realizar a operação, o vendedor deverá acessar o aplicativo da CDT (disponível para Android e iOS), informar o CPF do comprador e assinar digitalmente. O comprador, por sua vez, receberá a notificação e repetirá o processo. Além disso, ambos devem ter o login qualificado no gov.br. E o Detran no qual o veículo está registrado precisa ter aderido ao novo sistema.

A expectativa é que a tecnologia esteja disponível em março. Ela poderá ser usada apenas para venda de veículos que tiveram sua documentação emitida, por qualquer motivo, a partir de 4 de janeiro de 2021. Isso porque, nessa data, o antigo Documento Único de Transferência (DUT) deixou de existir e foi substituído por uma versão digital, o ATPV-e.

Uma das vantagens da venda de veículos de forma digital é que o processo ocorre em instantes, o que, antes, demorava dias ou até semanas. Outra, é que quem fizer a transação online também estará livre da taxa de reconhecimento de firma exigida pelos cartórios.