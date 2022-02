Comunicado do MRE fala em cooperação militar entre Brasil e Rússia

16/02/2022 | 12:37



O comunicado oficial do encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin diz que os dois países discutiram as perspectivas de fortalecimento da cooperação e intercâmbio militar bilateral. De acordo com o comunicado, os presidentes manifestaram ainda interesse compartilhado em estimular a cooperação em outras esferas da atividade espacial com fins pacíficos.

"Os Chefes de Estado expressaram preocupação com o aumento da instabilidade em diferentes partes do mundo, coincidindo na necessidade de que os conflitos sejam solucionados por meios pacíficos e pelo engajamento diplomático", acrescenta a carta, no momento em que a Rússia vive tensões com a Ucrânia.

Para Bolsonaro e Putin, o G-20 deve ter papel central na cooperação econômica internacional e a Organização Mundial do Comércio (OMC) deve ser fortalecida, diz o Itamaraty. "Os presidentes encorajaram o diálogo entre o Mercosul e a União Econômica Euroasiática", acrescenta o texto.

Visita de Putin

O comunicado oficial do encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin diz que o russo aceitou o convite do brasileiro para visitar o País, em data ainda a combinar.

"O Presidente Jair Bolsonaro agradeceu a hospitalidade da parte russa durante a sua estada em Moscou e convidou o Presidente Vladimir Putin a realizar visita ao Brasil. O convite foi aceito com satisfação. As datas da visita serão acordadas pelos canais diplomáticos", diz o texto.

Bolsonaro realiza visita oficial a Moscou e deve viajar nesta quinta-feira, 17, para Budapeste, capital da Hungria, para agenda com o primeiro-ministro Viktor Orbán, considerado um nacionalista de extrema-direita.