Grávida? Sophie Turner acende rumores de nova gestação ao exibir barriguinha em passeio com Joe Jonas

16/02/2022 | 12:10



Será que a família vai aumentar? Na última terça-feira, dia 15, Sophie Turner acendeu rumores de que está grávida do seu segundo filho, fruto do seu casamento com Joe Jonas.

Durante um passeio em Los Feliz, bairro de Los Angeles, a atriz deixou a barriguinha de fora e apresentou uma saliência típica de gravidez. Além disso, em determinado momento, ela chegou a acariciar a barriguinha, levantando ainda mais os rumores que seria mamãe novamente.

Joe e Sophia são pais da pequena Willa, de apenas 19 meses de vida e estão casados desde 2019.