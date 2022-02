Tiago Leifert troca pay per view do BBB por desenho com a filha

16/02/2022 | 12:11



Tiago Leifert deu aquela espiadinha, mas não foi na casa do BBB22! O antigo apresentador do reality mostrou que trocou o pay per view para assistir desenho com a filha, Lua, de apenas um ano de idade.

Nos Stories, Leifert, de 41 anos de idade, compartilhou que estava passando o tempo livre com a pequena, fruto de seu relacionamento com a jornalista Daiana Garbin, e escreveu:

Troquei 24 horas de pay per vier por...., mostrando Lua assistindo vídeos da Galinha Pintadinha.

Recentemente, o casal revelou que a criança tem um tipo raro de câncer nos olhos, conhecido como retinoblastoma e já está em tratamento.